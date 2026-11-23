The Canadian Football League has announced key dates for this offseason’s free-agent frenzy.
The communication window, known informally as the tampering window, will open on Sunday, January 31 at noon ET and close on Sunday, February 7 at noon ET. During this period, pending free agents can negotiate with any team, though deals cannot be ratified.
Free agency will then officially begin on Tuesday, February 9 at noon ET. Last year, close to 50 players signed with new teams.
The league has also provided an official list of each team’s free agents. 3DownNation has already reported team-specific lists in recent weeks.
B.C. Lions
Anae, Bradlee | A | DL
Appolon, Woodly | N | LB
Berryhill, Stanley III | A | REC
Cage, Isiah | A | OL
Cottoy, Jevon | N | REC
Debaillie, Tibo | G | DL
Donovan, Joshua | A | OL
Jackson, Jermaine | A | REC
Kent, Ronald Jr. | A | DB
Laulile, Tomasi | A | DL
Lee, T.J. | A | DB
Mauldin, Lorenzo IV | A | DL
Mayala, Hergy | N | REC
McInnis, Justin | N | REC
Peirson, Andrew | N | OL
Peters, Garry | A | DB
Poissant, Kieran | N | REC
René, Patrice | N | DB
Rouyer, Maxime | N | LB
Sayles, Casey | A | DL
Taylor, Demetrius | A | DL
Una, Anu | N | OL
Whyte, Sean | N | K
Edmonton Elks
Anderson, Nick | A | LB
Barlow, Brandon | A | DL
Beard, David | N | OL
Blackburn, Tyshon | N | DB
Bonhomme, D.K. | N | LB
Boyko, Brett | N | OL
Curtis, Noah | N | DL
Dublanko, Joel | N | LB
Eiland, Gregory | A | OL
Fajardo, Cody | A | QB
Fox, Tomari | A | DL
Hiliare, Odieu | A | REC
Johnson, Leonard | A | DB
Julien-Grant, Kaion | N | REC
Leake, Javon | A | RB
Luther, T.J. | A | REC
Mathis, Zach | N | REC
Mauga-Clements, Eteva | G | LB
Metchie, Royce | N | DB
O’Leary-Orange, Brendan | N | REC
Plamondon, Jacob | N | FB
Robustelli, Joseph | A | REC
Snyder, Cole | A | QB
Vrede, Tyron | G | LB
Williams, Jordan | A | DL
Williams, Kobe | A | DB
Calgary Stampeders
Anyalebechi, Kelechi | A | LB
Arnold, Sheldon II | A | DB
Barnes, Clark | N | REC
Barnes, William | A | OL
Begelton, Reggie | A | REC
Bell, Bryce | N | OL
Brown, Miles | A | DL
Ganyi, Terrence | N | LB
Grant, Jaydon | A | DB
Johnson, Anthony | A | DB
Jones, Tevin | A | REC
Joseph, Daniel | N | DL
Kornelson, Collin | N | DL
Labrosse, Ben | N | DB
Lee, Marquel | A | LB
Love, Josh | A | QB
McAllister, Tyreik | A | RB
McMahon, Deonta | A | RB
Moncrief, Derrick | A | DB
Nichols, Preston | A | OL
Nkanu, Christy | N | OL
Onyeka, Godfrey | N | DB
Orimolade, Folarin | A | DL
Philpot, Jalen | N | REC
Sambu, Justin | N | DL
Taylor, Jacob | N | DB
Teitz, Micah | N | LB
Thomas, Kelon | N | DL
Walker, P.J. | A | QB
Webb, Damon | A | DB
Wiley, Charles | A | DL
Wilson, Kyle | A | LB
Saskatchewan Roughriders
Adams, Devin | A | DL
Awachie, Albert | N | RB
Baldonado, Habakkuk | G | DL
Bertrand-Hudon, Thomas | N | RB
Brammer, Jacob | A | OL
Brooks, Antoine Jr. | A | DB
Campbell, Tevaughn | N | DB
Coan, Jack | A | QB
Crawford, Aaron | N | LS
Duncan-Busby, Dhel | N | REC
Edouard, Jonathan | N | DB
Exumé, Kerfalla-Emmanuel | N | DB
Ford, Jaxon | N | DB
Fry, Zack | N | OL
Hardrick, Jermarcus | A | OL
Herdman-Reed, Justin | N | LB
Korte-Moore, Lake | N | DL
Lauther, Brett | N | K
Letcher, James Jr. | A | REC
Lokombo, Nelson | N | DB
Marion, Benoît | N | DL
Miller, Aubrey Jr. | A | LB
Ouellette, A.J. | A | RB
Patrick, Aaron | A | DL
Rose, Mike | A | DL
Sanders, Caleb | A | DL
Sayles, Marcus | A |DB
Straker, Melique | N | LB
Vaughters, James | A | DL
Wiebe, Nick | N | LB
Woods, Josh | A | LB
Winnipeg Blue Bombers
Allen, Cam | A | DB
Ayers, Michael | A | LB
Brown, Dru | A | QB
Bryant, Stanley | A | OL
Chris-Ike, Michael | N | RB
Clercius, Kevens | N | REC
Cobb, Gavin | N | REC
Collaros, Zach | A | QB
Griffin, Michael II | A | DB
Hallett, Nick | N | DB
Hansen, Thiadric | G | DL
Jefferson, Willie | A | DL
Jones, Tony | A | LB
Kelly, Jake | N | DB
Neufeld, Patrick | N | OL
Nichols, Deatrick | A | DB
Santos-Knox, Jovan | A | LB
Schmekel, Tanner | N | DL
Vanterpool, Micah | A | OL
Wallace, Gabe | N | OL
White, Tim | A | REC
Wilson, Kyrie | A | LB
Woodbey, Jaiden | A | LB
Hamilton Tiger-Cats
Augustine, Johnny | N | RB
Barrow, Quinton | A | OL
Bell, Daniel | N | FB
Bynum, Devodric | A | DB
Constantinou, Nikolas | G | P
Copeland, Marquise | A | DL
Dabire, Charbel | N | DL
Dumoulin Duguay, Nathaniel | N | OL
Fox, Miles | A | DL
Frost, Harrison | A | QB
Hill, Braxton | A | LB
Hubert, Owen | N | DL
Kendricks, Mario Jr. | A | DL
Liegghio, Marc | N | K
McManis, Wynton | A | LB
Melsop, Nicolas | A | OL
Middlemost, Tyson | N | REC
Milanovic-Litre, Ante | N | RB
Panabaker, Robert | N | DB
Paulo, Darrin | A | OL
Szott, Jakub | N | OL
Ternowski, Tyler | N | REC
Waege, Spencer | A | DL
White, Quavian | A | DB
Toronto Argonauts
Amos, DaShaun | A | DB
Arbuckle, Nick | A | QB
Coxie, Damonte | A | REC
Darkangelo, Isaac | A | LB
Franklin, Benjie | A | DB
Grant, Janarion | A | KR
Hajrullahu, Lirim | N | K
Harelimana, Brian | N | LB
Hendrix, Dewayne | A | DL
Herdman-Reed, Jordan | N | LB
Kemp, Brandon | A | OL
Kolankowski, Chris | N | OL
Kongbo, Jonathan | N | DL
McFadden, Tarvarus | A | DB
Nicastro, Peter | N | OL
Pickett, Adarius | A | LB
Polk, Makai | A | REC
Priester, Robert | A | LB
Randolph, Kendall | A | OL
Shepley, Dakoda | N | OL
Slywka, Derek | A | DB
Ungerer, David III | N | REC
Ottawa Redblacks
Addae, Alonzo | N | DB
Adjey, Peter | N | LS
Anderson, Mario Jr. | A | RB
Bethel-Thompson, McLeod | A | QB
Boyd, Dino | A | OL
Brodrique, Michael | N | LB
Brown, Shakur | A | DB
Carter, Bryce | A | DL
Casey, Aaron | A | LB
Cole, Brian II | A | LB
Cormier, Lucas | N | LB
Desjarlais, Drew | N | OL
Gosselin, Anthony | N | FB
Hardy, Justin | A | REC
Hutter, Scott | N | DB
John, Aidan | N | DL
Laing, Cleyon | N | DL
Maier, Jake | A | QB
McEwen, Sean | N | OL
Moorer, Parker | A | OL
Morgan, Nyles | A | LB
Okpoko, Daniel | N | DL
Pelehos, Zack | N | OL
Peter, James | N | LB
Reavis, C.J. | A | DB
Roberson, Kori Jr. | A | DL
Robinson, Jevoni | G | TE
Ruffin, Dionte | A | DB
Starczala, Eric | N | OL
Ta’ala, Blessman | G | DL
Teuhema, Sione | A | DL
Wakefield, Michael | A | DL
Williams, Bennett | A | DB
Montreal Alouettes
Adeyemi-Berglund, Isaac | N | DL
Archibald, Joshua | N | DL
Awe, Micah | A | LB
Beverette, Tyrice | A | LB
Bourassa, Louis-Philippe | N | LS
Callender, Nick | A | OL
Cibasu, Régis | N | REC
Crum, Dustin | A | QB
Dedmon, Devonte | A | REC
Doxtater, Sage | N | OL
Dubois, Marco | N | FB
Ento, Kabion | A | DB
Gagné, Alexandre | N | LB
Horst, Jarrett | A | OL
Howsare, Julian | A | DL
Johnson, Mustafa | A | DL
Mason, Jacob | N | FB
Murray, Najee | A | DB
Noll, Braydon | N | OL
Rambo, Charleston | A | REC
Richards, Tyrell | N | LB
Scott, Stevie III | A | RB
Spieker, Cole | A | REC
Sterns, Jerreth | A | REC
Sutton, Wesley | A | DB
Uguak, Lwal | N | DL
Ward, Lewis | N | K