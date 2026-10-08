CFL unveils official Most Outstanding Rookie candidates

Photo courtesy: Edmonton Elks.

The Canadian Football League has officially identified 139 players as being eligible for this year’s Most Outstanding Rookie award.

In order to qualify, players must have been on an active roster for at least one regular-season game in 2026, while having never before played a regular-season, postseason, or championship game in the CFL or NFL.

The CFL’s reigning Most Outstanding Rookie is Winnipeg Blue Bombers defensive back and return specialist Trey Vaval. Other recent winners include Edmonton linebacker Nick Anderson, Toronto defensive back Qwan’tez Stiggers, Winnipeg receiver Dalton Schoen, and B.C. linebacker Jordan Williams.

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The winner of the award will be determined by the nine teams, and the local and national voting members of the Football Reporters of Canada (FRC).

There will not be a traditional awards ceremony in 2026, as players will instead be honoured at surprise presentations late in the regular-season and into the playoffs, with video clips being published online.

B.C. Lions

Bailey, Emani | RB | Texas Christian

Bolden, Silas | WR | Texas

Cenacle, Nick | WR | Hawaii

DeMontagnac, Nate | WR | North Dakota

Goforth, Ralen | LB | Washington

Gusta, David | DL | Kentucky

Henning, Chase | LB | UBC

Kemeni, Pierre Jr. | DB | Ohio

McKenna, Parker | LB | Washington State

Russell, Tyson | DB | Vanderbilt

Salter, Kaidon | QB | Liberty

Spatny, Matt | DL | Lehigh

Taylor, Colby | DL | West Florida

Walker-Hunt, Tyran | OL | Old Dominion

Williams, Jaden | WR | Texas State

Edmonton Elks

Bastone, Carmine | DL | Northwestern

Carter, Cameron | OL | Murray State

Cooper, Joe | OL | Slippery Rock

Djabome, Dariel | LB | Rutgers

Kettyle, Carter | WR | Alberta

Luther, T.J. | WR | Gardner-Webb

Meyer, Gavin | DL | Southern California

Pace, Justin | LB | Queen’s

Pashula, Chris | OL | Calgary

Powell, ShunDerrick | RB | Central Arkansas

Reid, Terez | DB | Florida Atlantic

Sangmuah, Benjamin | DB | University of British Columbia

Tennison, Ladarius | DB | Central Florida

Calgary Stampeders

Alexander, Zy | DB | Louisiana State

Ashmore, Bradley | OL | Vanderbilt

Coly, Bakyne | OL | Purdue

Frazier, Savio | DL | Miami (Ohio)

Grzesiak, Daniel | DL | Cincinnati

Haie, Anton | DB | Laval

Hills, Elijah | DL | Wisconsin

Hunter, Jeremiah | WR | Washington

Manns, Khairi | DL | James Madison

Marois, Tristan | DL | Colorado

Miller-Melancon, Ashton | DB | Queen’s

Moten, R.J. | LB | Florida

Ojutalayo, Jesulayomi | WR | Wilfrid Laurier

Rascoe, Eric | LB | Angelo State

Stokman, Matthew | OL | Manitoba

Wooldridge, Ben | QB | Louisiana

Saskatchewan Roughriders

Andersen, Erik | OL | Western

Bell, Darius | OL | East Carolina

Bell, Malcolm | DB | Michigan State

Burgess, James Jr. | DB | Alabama State

Chapman, Oscar | P | Auburn

Charles, Kendy | DL | Duke

Conley, Quali | RB | Arizona

Djete, Dylan | WR | Alabama State

Evans, Desmond | DL | North Carolina

Gbenda, David | LB | Texas

Hale, Alex | K | Oklahoma State

Hoskins, Liam | DL | Windsor

Hughes, Juwuane | DB | Fresno State

Johnson, Johnny III | WR | Oregon

Oladipo, Seyi Jr. | DB | Boise State

Pate, Jaylen | DL | Northwestern

Sexton, Mathew | WR | Eastern Michigan

Wiebe, Daniel | WR | Saskatchewan

Winnipeg Blue Bombers

Bouliane, Charles-Elliot | LB | Montreal

Clark, Brody | LB | York

Daniels, Dante | TE | North Carolina State

Elgersma, Taylor | QB | Wilfrid Laurier

Elsbury, Tyler | OL | Iowa

Fletcher, Michael | DT | Appalachian State

Gatkuoth, Nuer | DE | Wake Forest

Hazen, Dylan | LB | Wake Forest

Reese, David | DE | Syracuse

Singer, Dorian | WR | Utah

Stuart, Ethan | DB | McMaster

Texada, Ridge | DB | North Texas

Williams, Major | DB | Carson-Newman

Womack, Kenneth | WR | Western Michigan

Hamilton Tiger-Cats

Benton, De’Jon | DL | Hawaii

Biggins, Nahree | RB | Central Michigan

Cromwell, Devynn | DB | Michigan State

Crook, Jordan | LB | Arizona State

Denis, Jonathan | OL | Louisiana Tech

Gagné, Loïk | LB | Concordia

Hayes, Kaleb | DB | Brigham Young

Mang, Maximilian | TE | Syracuse

McCarthy, Mitch | P | Indiana

Nitychoruk, Jake | DB | Manitoba

Notice, Aamarii | DL | Coastal Carolina

Swartout, Brayden | OL | Central Michigan

Szeman, Brayden | OL | Calgary

Toronto Argonauts

Arnold, Akili | DB | Southern California

Bell, Jalen | DL | Memphis

Bland, Desmond | OL | West Florida

Burnip, James | P | Alabama

Ceasar, James | DB | Southern Illinois

Davis, Solomon | WR | Central Michigan

Gauthier, Louis-Philippe | DB | Montreal

Goss, Owen | LB | Arizona

Hickey, Dathan | DB | Youngstown State

Hicks, Sam | RB | Abilene Christian

John, Ethan | DB | Windsor

Jones, Qualan | RB | Stephen F. Austin

Kahmann, Tyler | WR | Emporia State

Maisonneuve, Gabriel | DL | Montreal

McKenzie, Darius | LB | South Alabama

Miller, Dymere | WR | Rutgers

Neal, James | LB | Texas State

Parsalidis, Sebastian | FB | Wilfrid Laurier

Piazza, Domenico | OL | McGill

Rayam, Jalen | LB | UTEP

Ready, Tristan | WR | Carleton

Reimer, Rush | OL | California

Shand, Paris | DL | Louisiana State

Smith, Isaiah | RB | Guelph

Teubner, Alexander | LB | Boise State

Toia, Soane | DL | San Jose State

Ulm, Nolan | WR | Eastern Washington

Vreugdenhil, Frank | OL | McMaster

Ottawa Redblacks

Barlev, Zachary | OT | Old Dominion

Barnes, Marcus | DB | William & Mary

Briggs, Dennis Jr. | DT | Illinois

Connors, Josh | LB | Wilfrid Laurier

Diouf, Alassane | OG | Montreal

Dobson, Benjamin | LB | Calgary

Jordan, Ethan | WR | Wilfrid Laurier

Lucien, Jeremy | DB | Vanderbilt

McDonald, Cade | WR | Miami (Ohio)

Parks, Charlie | DE | Saskatchewan

Pearl, Julian | OT | Illinois

Spencer, Lucus | LS | Bishop’s

Stafford, Jelani | DT | Connecticut

Tezino, Kyahva | LB | San Diego State

Vaccaro, Giordano | OG | Purdue

Montreal Alouettes

Guy, TJ | DL | Michigan

Jones, Rohan | TE | Arkansas

Louis, Shakespeare | DB | Southeastern Louisiana

Manuel, Donovan | LB | Florida International

Mews, Mekhi | WR | Houston

Sutherland, Jonathan | DB | Penn State

Talbot, Liam | RB | Windsor