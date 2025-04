Donavin Milloy, Jack Warrack headline 2025 U Sports East-West Bowl rosters

The rosters have been set for the annual U Sports East-West Bowl, which will be held on Saturday, May 10 at the University of Waterloo.

The annual showcase game will feature 106 players representing all 27 U Sports football programs as they enter their last collegiate season before draft eligibility. Barring opt-outs or extenuating circumstances, these players will form most of the 2026 CFL Draft class.

Below are the full rosters for both teams.

Team East

QB Alex Vreeken, Queen’s

QB Jerome Rancourt, Western

RB Jack Nyrose, Toronto

RB Brandon Ciccarello, McGill

RB Angel Vital, Laval

RB Quentin Scott, Wilfrid Laurier

FB Noah Legros, Sherbrooke

FB Sandro Pierini, Western

REC Zachary Houde, St. FX

REC Joshua Jack, Saint Mary’s

REC Hugo Lacroix, Sherbrooke

REC Russell Weir, Queen’s

REC Chad Alexander, Acadia

REC Cedric Maurice, Bishop’s

REC Thomas Desrosier, Sherbrooke

REC Nolan Cheeseman, Mount Allison

REC Frederick Hachey, Carleton

OL Chidera Oragui, St. FX

OL Damien Irep, Concordia

OL Zac Cloutier, Ottawa

OL Sebastian Holden, Toronto

OL Alassane Diouf, Montreal

OL Felix-Olivier Leclerc, McGill

OL Adam Lachance, Montreal

OL Matt Ljuden, Alberta

OL Carter Stewart, Alberta

DL David McGill, St. FX

DL Liam McDonald, Saint Mary’s

DL Brody Burke, Carleton

DL Josh Dunham, Acadia

DL Curtis Squires, Mount Allison

DL Parker Williams, Toronto

DL Kailan Harrison, Acadia

DL Otito Nwaogu, St. FX

LB Steven Kpehe, Queen’s

LB Matthew Schill, Saint Mary’s

LB Loic Gagne, Concordia

LB Jaxxon Brashear, Ottawa

LB Christopher Toupin, Carleton

LB Justin Pace, Queen’s

LB Charles-Elliott Boulianne, Montreal

LB Nicolas Roy, Montreal

DB Jean Sebastien Lamothe, Concordia

DB Schneider Cave, Carleton

DB Ethan Doherty, Mount Allison

DB Alex MacDonald, Bishop’s

DB Jahnai-Taj Copeland Lewis, McGill

DB Cherif Camara, Bishop’s

DB Patrick Cumberbatch, Ottawa

DB Mathis Berube, Montreal

DB Louis-Philippe Gauthier, Montreal

LS Chris Liberta, Concordia

K Zach Copeland, Ottawa

The coaching staff for Team East will include Bishop’s Cherif Nicolas as head coach, Mount Allison’s Scott Borden and Zak Colangelo as offensive and defensive coordinators, and Ottawa’s Brad Miller as special teams coordinator.

The rest of the staff will be filled out by Carleton’s Mack Holliday, Sherbrooke’s Maxime Gauthier, Sherbrooke’s Kevin Regimbald, Carleton’s Corey Grant, Waterloo’s Rushon Dagelman, St. FX’s Dave Van Den Heuvel, Carleton’s Angus O’Mara, McGill’s Khaalid Hicks, Acadia’s Adam Melanson, Toronto’s Chris Johnson, Alberta’s Jean-Gabriel Poulin, Montreal’s Antoine Pruneau, Waterloo’s Jerome Erdman, and Waterloo’s Sierra McPhail.

Team West

QB Anton Amundrud, Saskatchewan

QB Nick Orr, Waterloo

RB Donavin Milloy, Guelph

RB Liam Talbot, Windsor

RB Melchis Ilunga, York

RB Isaiah Smith, Guelph

FB Evan Basalyga, Waterloo

FB Sebastian Parsalidas, Wilfrid Laurier

REC DeShawn Le Jour, Manitoba

REC Shemar McBean, UBC

REC Layomi Ojutalayo, Wilfrid Laurier

REC Everett Reid, McMaster

REC Carter Kettyle, Alberta

REC Nathan Udoh, Manitoba

REC Aidan Nemeth, McMaster

REC Colby Ginn, Windsor

REC Jarod Tessier, Guelph

OL Brady Szeman, Calgary

OL Riley Schick, Regina

OL Victor Olaniran, Manitoba

OL Nic Gidaro, Waterloo

OL Jack Warrack, Saskatchewan

OL Riley Scheffer, UBC

OL Ethan Graham, Regina

OL Spencer Walsh, Wilfrid Laurier

OL Mitchell Schechinger, Guelph

OL Fred Vreugdenhill, McMaster

DL Franklin Ibelo, Calgary

DL Kaleb Mackie-McLeod, Manitoba

DL Charlie Parks, Saskatchewan

DL Marcus Tenney, Wilfrid Laurier

DL Robert Keyes-Wilson, Guelph

DL Connor Franzisi, Western

DL Marcus Ola, Waterloo

DL Nathan Jule, Saskatchewan

DL Yunus Larry, Guelph

LB Osasere Odemwingie, Calgary

LB Anthony Sestanovic, McMaster

LB Brody Clark, York

LB Ben Dobson, Calgary

LB Colin Mckeller, Regina

LB Peyton Ryder, York

LB Kirill Niari, York

DB Ethan John, Windsor

DB Isaiah Blackson, Waterloo

DB Carson Sombach, Regina

DB Tristan Miller, Wilfrid Laurier

DB Harrison Daley, Windsor

DB Denny Ferdinand, Ottawa

DB Mason Henry, Waterloo

DB Benjamin Sangmuah, UBC

K Michael Horvat, McMaster

The coaching staff for Team West will include Wilfrid Laurier’s Michael Faulds as head coach, Saskatchewan’s Mason Nyhus as offensive coordinator, Guelph’s Donnavan Carter as defensive coordinator, and Western’s Myles Manalo as special teams coordinator.

The rest of the staff will be filled out by the Hamilton Tiger-Cats’ Tom Flaxman, Alberta’s Josh Martin, Alberta’s Stevenson Bone, Wilfrid Laurier’s Brandon McCracken, Calgary’s Adam Blasetti, Western’s Sean Jamieson, McMaster’s Chris Hopkins, Calgary’s Chris Anstey, Manitoba’s Adam Williams, Guelph’s Matt Berry, Regina’s Derek Lamer, Guelph’s Tanner Hamade, Windsor’s Mike Domanico, and Windsor’s Kendall Westlake.