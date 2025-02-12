Updated: each CFL team’s additions and subtractions in free agency

CFL free agency is starting to slow down after officially opening on Tuesday, which means it’s time to take stock of each team’s moves so far this offseason.
We’ve taken the liberty of outlining them all — not just the free agent gains and losses but also trades, retirements, and more. Enjoy this one-stop-shop for all things CFL transactions.
Please note that re-signings are not reflected below, nor are players who remain pending free agents. “N” denotes National players (ie. Canadians), “A” denotes American players, and “G” denotes Global players.
B.C. Lions
Added: OL Dejon Allen (A), LB Adam Auclair (N), LB Micah Awe (A), RB James Butler (A), DL Tre Crawford (A), OL David Foucault (N), DL Dewayne Hendrix (A), REC Rysen John (N), LB Adam Konar (N), REC Brayden Lenius (N), QB Jeremiah Masoli (A), DB Deontai Williams (A)
Subtracted: RB Jeshrun Antwi (N), DL Josh Archibald (N), DB Ciante Evans (A), DB Adrian Greene (N), REC Alexander Hollins (A), LB Boseko Lokombo (N), FB David Mackie (N), OL Kent Perkins (A), DL Pete Robertson (A), DB Emmanuel Rugamba (A), RB William Stanback (A), LB Ryder Varga (N)
Still unsigned: DL Josh Banks (A), OL Sukh Chungh (N), P Stefan Flintoft (A), OL David Knevel (N), DB T.J. Lee (A)
Calgary Stampeders
Added: QB Vernon Adams Jr. (A), RB Jeshrun Antwi (N), DL Miles Brown (A), DB Adrian Greene (N), LB Gary Johnson Jr. (A), REC Tevin Jones (A), DB Derrick Moncrief (A), DB Godfrey Onyeka (N), DL Folarin Orimolade (A), REC Dominique Rhymes (A), LB Fraser Sopik (N), DB Damon Webb (A)
Subtracted: LB Micah Awe (A), P Cody Grace (G), DB Demerio Houston (A), LB Cameron Judge (N), RB/KR Peyton Logan (A), QB Jake Maier (A), OL Sean McEwen (N), REC Tyson Middlemost (N), REC Tre Odoms-Dukes (A), DL Mike Rose (A), QB Matthew Shiltz (A), QB Tommy Stevens (A), DL James Vaughters (A), DB Kobe Williams (A)
Still unsigned: DB Branden Dozier (A), DL Elliot Graham (N), DL Julian Howsare (A), DB Tre Roberson (A), DB Nick Statz (N), DB Malcolm Thompson (N), LB Darius Williams (A)
Edmonton Elks
Added: DL Brandon Barlow (A), OL David Beard (N), DL Jared Brinkman (A), DL Jake Ceresna (A), REC Steven Dunbar Jr. (A), QB Cody Fajardo (A), DL Ali Fayad (A), DB Tyrell Ford (N), P Cody Grace (G), REC Kaion Julien-Grant (N), DL Jonathan Kongbo (N), OL Gregor MacKellar (N), DB Royce Metchie (N), REC Tyson Middlemost (N), REC Tre Odoms-Dukes (A), DB Emmanuel Rugamba (A), DL Robbie Smith (N), DB Kobe Williams (A)
Subtracted: QB McLeod Bethel-Thompson (A), DB Darrius Bratton (A), DL Elliott Brown (A), DL Demarcus Christmas (A), REC Gavin Cobb (N), OL David Foucault (N), DB Josh Hagerty (N), REC Tevin Jones (A), P Jake Julien (N), REC Eugene Lewis (A), REC Hergy Mayala (N), REC Dillon Mitchell (A), SAM Derrick Moncrief (A), DL Shawn Oakman (A), DL J-Min Pelley (N), DB Loucheiz Purifoy (A), OL Jakub Szott (N)
Still unsigned: DB Jeremie Dominique (N), REC Vincent Forbes-Mombleau (N), OL Tony Gray (A), DB Scott Hutter (N), DL A.C. Leonard (A), LB Les Maruo (G), DL Romeo McKnight (A), REC Kyran Moore (A), QB Dakota Prukop (A), OL Shane Richards (N), OL Hunter Steward (N)
Saskatchewan Roughriders
Added: DB Tevaughn Campbell (N), OL Philippe Gagnon (N), RB Khalan Laborn (A), QB Jake Maier (A), OL Sean McEwen (N), REC Tommy Nield (N), DL Shane Ray (A), DL Mike Rose (A), QB Tommy Stevens (A)
Subtracted: REC Ajou Ajou (N), DL Christian Albright (A), LB Adam Auclair (N), DL Miles Brown (A), DL Bryan Cox Jr. (A), OL Peter Godber (N), DB Amari Henderson (A), DL Anthony Lanier II (A), DB Godfrey Onyeka (N), QB Shea Patterson (A), OL Trevor Reid (A), REC Jerreth Sterns (A), DB Deontai Williams (A)
Still unsigned: OL Philip Blake (N), RB Frankie Hickson (A), REC Colton Hunchak (N), OL Ryan Sceviour (N)
Winnipeg Blue Bombers
Added: REC Gavin Cobb (N), DL Brock Gowanlock (N), DB Josh Hagerty (N), LB Jonathan Jones (A), DB Dexter Lawson Jr. (A), RB/KR Peyton Logan (A), LB Enock Makonzo (N), REC Dillon Mitchell (A), QB Shea Patterson (A), REC Jerreth Sterns (A), DL James Vaughters (A), REC Reggie White Jr. (A)
Subtracted: LB Brian Cole II (A), OL Liam Dobson (N), FB Bailey Feltmate (N), DB Tyrell Ford (N), DL Miles Fox (A), DL TyJuan Garbutt (A), Celestin Haba (A), REC Kenny Lawler (A), REC Ontaria Wilson (A), REC Drew Wolitarsky (N)
Still unsigned: DB Brandon Alexander (A), RB Johnny Augustine (N), LB Adam Bighill (A), DB Noah Hallett (N), DB Nick Taylor (A), REC Lucky Whitehead (A)
Hamilton Tiger-Cats
Added: DB DaShaun Amos (A), LB Brian Cole II (A), OL Liam Dobson (N), DL Miles Fox (A), DL TyJuan Garbutt (A), DL Owen Hubert (N), REC Kenny Lawler (A), DB Reggie Stubblefield (A), OL Jakub Szott (N), REC Drew Wolitarsky (N)
Subtracted: DL Brandon Barlow (A), OL David Beard (N), RB James Butler (A), REC Steven Dunbar Jr. (A), DL Dewayne Hendrix (A), LB Enock Makonzo (N), DL Trevon Mason (A), DB Will Sunderland (A)
Still unsigned: OL Joel Figueroa (A), OL Evan Johnson (N), DB Richard Leonard (A), DL David Menard (N), FB James Tuck (N), DL Nick Usher (A)
Toronto Argonauts
Added: DB Darrius Bratton (A), DL Demarcus Christmas (A), DL Bryan Cox Jr. (A), DB Ciante Evans (A), DL Celestin Haba (A), LB Cameron Judge (N), DL Anthony Lanier II (A), REC Hergy Mayala (N), DB Donald Rutledge Jr. (A), DB Will Sunderland (A), LB Ryder Varga (N)
Subtracted: RB Daniel Adeboboye (N), DB Tunde Adeleke (N), OL Dejon Allen (A), DB DaShaun Amos (A), DL Jared Brinkman (A), DL Jake Ceresna (A), DL Ralph Holley (A), LB Jonathan Jones (A), OL Gregor MacKellar (N), DB Royce Metchie (N), REC Tommy Nield (N), DL Folarin Orimolade (A), REC Makai Polk (A), DB Robert Priester (A), DL Robbie Smith (N), LB Fraser Sopik (N)
Still unsigned: DL Woody Baron (A), OL Isiah Cage (A), FB Brandon Calver (N), DB Kerfalla Exumé (N), P John Haggerty (G), DB Jamie Harry (N), OL Landon Rice (N), QB Bryan Scott (A)
Ottawa Redblacks
Added: RB Daniel Adeboboye (N), DB Tunde Adeleke (N), OL Peter Godber (N), DB Amari Henderson (A), DL Deionte Knight (N), REC Eugene Lewis (A), DB Nafees Lyon (A), REC Jeremy Murphy (N), DB Robert Priester (A), OL Kendrick Sartor (A), QB Matthew Shiltz (A), RB William Stanback (A)
Subtracted: REC Jaelon Acklin (A), DB Brandin Dandridge (A), OL Cyrille Hogan-Saindon (N), LB Gary Johnson Jr. (A), QB Jeremiah Masoli (A), REC Dominique Rhymes (A), DB Damon Webb (A)
Still unsigned: REC Keaton Bruggeling (N), DB Ty Cranston (N), REC Nykeim Johnson (A), RB Jamal Morrow (A), OL Uzoma Osuji (A), DL Nigel Romick (N), LB Silas Stewart (A), LB Tyron Vrede (G)
Montreal Alouettes
Added: DL Josh Archibald (N), QB McLeod Bethel-Thompson (A), OL Cyrille Hogan-Saindon (N), DL Trevon Mason (A), DL Shawn Oakman (A)
Subtracted: LB Frederic Chagnon (N), QB Cody Fajardo (A), OL Philippe Gagnon (N), DL Brock Gowanlock (N), REC Kaion Julien-Grant (N), DB Nafees Lyon (A), OL Kristian Matte (N), DB Reggie Stubblefield (A), REC Reggie White Jr. (A), DL Derek Wiggan (N)
Still unsigned: REC Nate Behar (N), QB Dominique Davis (A), DL Avery Ellis (A), DL Dylan Wynn (A)