The University of Waterloo’s Feridun Hamdullahpur Field House will be home to the CFL Invitational Combine for the second straight year, taking place on Feb. 28.

The top prospects identified in the 76-player field at the event will then join the top-ranked class of 2025 in Regina, Saskatchewan for the CFL Combine from March 21 to 23.

2025 CFL Invitational Combine roster:

Quarterbacks:

Keagan Hall, McMaster

Evan Hillock, Western

Jackson Tachinski, Manitoba

Running Backs:

LJ Dyer, London Beefeaters (CJFL)

Ryker Frank, Saskatchewan

O’Shae Ho-Sang, Bishop’s

Opemipo Oshinubi, Alberta

Luka Stoikos, Toronto

Franck Cesar Tchembe, Concordia

Edouard Wanadi, Western

Receivers:

Nicholas Adair, McMaster

Noah Avery, Ottawa

Oliver Burnett, Bishop’s

Nathan Falconi, Queen’s

Ben Harrington, St.Francis Xavier

Hakeem Harris, Davenport

Nico Kwemo, Queen’s

Avontae McKoy, York

Tristan Michaud, South Dakota

Trydell Mintis, Saint Mary’s

Tristan Ready, Carleton

Seth Robertson, Western

Rylan Sokul, Regina

Chevy Thomas, Alberta

CJ Vincent, York

Offensive Linemen:

Kevin Beauchamp, Ottawa

Thomas Bourikas, Guelph

Felix Despins, Concordia

Tristan Fortin, Ottawa

Anthony Horth, Sherbrooke

Jas Khaira, Queen’s

Alexis Levesque-Gallant, Montreal

Mitchell Martel, Bishop’s

Ethan Pyle, Guelph

Josh Rietveld, Wilfrid Laurier

Samuel St-Jean, Ottawa

Jacob Wright, Toronto

Defensive Linemen:

Ayman Cisse, Montreal

Jacob Dakiniewich, Regina

Brandon Davies-Lyons, York

Soren Hallschmid, Western

Riley Hildebrandt, Ottawa

Eric Johnston, Queen’s

Carter Maurice, Minnesota-Morris

Bradley Nseka, Montreal

Chisanem Nsitem, Wilfrid Laurier

Devonte Turner, Charleston Southern

Zechariah Willems, St.Francis Xavier

Linebackers:

Keesean Bowen, Waterloo

William Castonguay, Concordia

Ryan Collins, Toronto

Riley Comeau, Acadia

Jayden Griffiths, Wilfrid Laurier

Liam Hoskins, Windsor

Dayton Ingenhaag, Alberta

Gabriel Lessard, Montreal

Xavier Malone, Carleton

Liam Sutherland, Queen’s

Defensive Backs:

John Agette, Mount Allison

Gideon Agyei, Calgary

Charleson Alcaraz, Manitoba

Maka Bagura, UBC

Ahmadou Boubacar, Concordia

Owen Cassie, Toronto

Maliek Cote-Azore, Wilfrid Laurier

Justin Dion, Sherbrooke

Ronan Horrall, UBC

Olivier Joly, Sherbrooke

Gaddiel Kazadi, St. Clair Saints (CJFL)

Arnaud Laporte, Laval

Anesu Latmore, Waterloo

Ryan McNally, McGill

Jake Nitychoruk, Manitoba

Owen O’Neal, Mount Allison

Keegan Vanek, Queen’s

Long Snappers:

Cameron Foran, Acadia